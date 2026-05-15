65 साल के ‘साथ’ का भावुक अंत, पति के निधन के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम 

ग्राम पंचायत टूडियाना के प्रशासक घनश्याम गुर्जर ने बताया कि गांव के निवासी गुलाब गुर्जर (85) का बुधवार सुबह करीब 5 बजे लंबी उम्र और बीमारी के चलते निधन हो गया। पूरा गांव गमगीन था और सुबह ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।



घर में अभी गुलाब जी की मौत का मातम चल ही रहा था कि शाम होते-होते उनकी पत्नी रेशम देवी (82) की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि रेशम देवी अपने जीवनसाथी के बिछड़ने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। शाम को उन्होंने भी दम तोड़ दिया।