Lalsot Road Project: लालसोट के गांवों और ढाणियों की बदलेगी तस्वीर, 15 करोड़ रुपए से बनेंगी 35 नई ग्रामीण सड़कें

वहीं हरिपुरा कोलीवाड़ा लिंक रोड से हरिपुरा मंदिर होते हुए भील माता चौराहा व्यासों का नोहरा तक 2 किलोमीटर सड़क 60 लाख रुपए तथा मुख्य ग्राम व्यासों का नोहरा से श्मशान तक 2 किलोमीटर सड़क 60 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी।इसके अलावा सोनड़ मुख्य बाजार से जोगियान की ढाणी की ओर 1.50 किलोमीटर सड़क 45 लाख रुपए, बरेडी मोड़ से बाढ़ मूडिया तक 1 किलोमीटर सड़क 30 लाख रुपए, मुख्य ग्राम रूपपुरा से मेवाई ढाणी तक 1 किलोमीटर सड़क 30 लाख रुपए तथा खटूबर लिंक रोड से बिचली पट्टी की ढाणी तक 2 किलोमीटर सड़क 60 लाख रुपए की लागत से बनेगी।