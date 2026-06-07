​​​​​Dausa News: दौसा में मिले थे 500-500 के नकली नोट, गैंग के दिल्ली तक जुड़े तार, पुलिस का बड़ा खुलासा

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि गिरोह नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए बच्चों का सहारा लेता था। इसके अलावा अजमेर सहित अन्य क्षेत्रों में भी नकली नोट भेजे जाने की जानकारी मिली है। पुलिस ने इससे पहले सुमेरनगर मदनगंज निवासी नितेश रावत, दूदू निवासी अजय मीना और अजमेर निवासी नवीन कोमर रेगर से पूछताछ की थी। पूछताछ में पता चला कि बरामद तीन नकली नोट दौसा निवासी कुलदीप गुर्जर उर्फ केडी से लाए गए थे। सदर थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चैन की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।