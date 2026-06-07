Rajasthan News: चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे से बना रहा था महिला का वीडियो, अब उठी बुलडोजर एक्शन की मांग

शनिवार शाम बुहाना क्षेत्र की एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ कपड़े खरीदने के लिए पुरानी तहसील रोड स्थित शोरूम पहुंची थी। महिला जब ट्रायल रूम में कपड़े बदलने गई तो उसे छत की ओर एक संदिग्ध छेद दिखाई दिया। शक होने पर उसने अपने पति को इसकी जानकारी दी। जांच करने पर वहां एक मोबाइल रखा मिला, जिससे ट्रायल रूम का वीडियो बनाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार के पौते शाहरुख को हिरासत में लेकर मोबाइल जब्त कर लिया।