Jhunjhunu:’सब तेरे लिए हो रहा है…’ फेसबुक पर लगाई प्रेमिका के लिए 11 भावुक पोस्ट, फिर दे दी जान

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई बार उसके साथ मारपीट की गई और लगातार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाती थीं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि संदीप ने इन परिस्थितियों का जिक्र अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर भी किया था। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा की गई जानकारी हटा दी और अकाउंट भी स्थायी रूप से बंद कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम वायरल फोटो और वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते।