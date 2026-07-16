‘कार की डिग्गी में छिपकर घर आई पत्नी’, पुलिस तक पहुंचा अलवर के प्रतिष्ठित कारोबारी के बेटे-बहू का विवाद

पुलिस को दी रिपोर्ट में सौरभ डाटा ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2010 में हुई थी और लंबे समय से पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। वर्ष 2021 में पत्नी और पुत्री को गुरुग्राम स्थित फ्लैट में रहने की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद विवाद समाप्त नहीं हुआ। डाटा परिवार का खाद्य तेल और वनस्पति घी बनाने का बिजनेस है। इस समूह की प्रमुख कंपनी विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड है, जो देश भर में अपने स्कूटर और ओलिगो ब्रांड के नाम से जानी जाती है।