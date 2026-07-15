Sariska Tiger: सरिस्का ने निकलकर गांव के पास पहुंचा टाइगर, वन विभाग ने किया अलर्ट 

क्षेत्र में टाइगर की मौजूदगी के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। विभाग के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और विशेषज्ञों की टीम लगातार टाइगर की गतिविधियों पर नजर रख रही है। उसे सुरक्षित तरीके से वापस सरिस्का के रेस्क्यू एरिया या घने जंगल में पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ग्रामीणों को अकेले खेतों और सुनसान रास्तों पर नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही टाइगर दिखाई देने पर उसके पास जाने या उसे घेरने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है। विभाग का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।