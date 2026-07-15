Alwar Anganwadi Protest: बुधवार को भी सड़क पर उतरीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कलक्टर के रवैये से बढ़ा गुस्सा

दरअसल, यह पूरा विवाद कल यानी मंगलवार को उस समय बढ़ा जब आंदोलनकारी महिलाएं सीधे जिला कलक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़ी थीं। कल सुबह करीब 11 बजे महिलाएं मोतीडूंगरी पार्क से रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंची थीं। वे लंबे समय तक कलक्टर का इंतजार करती रहीं, लेकिन कलक्टर महिलाओं से मिले बिना ही कठूमर दौरे के लिए रवाना हो गईं।



कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कलक्टर जानबूझकर उनसे मिलने से बचने के लिए दूसरे रास्ते से निकल गईं। इस बेरुखी से नाराज होकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा ने ज्ञापन को मिनी सचिवालय की दीवार पर चस्पा कर दिया था।