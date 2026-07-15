Alwar Rain: अलवर के किशन कुंड में आया पानी, जान जोखिम में डाल रहे युवा

अलवर शहर और सिलीसेढ़ क्षेत्र में करीब डेढ़ घंटे तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यहां 13 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बानसूर में 5 मिमी, जयसमंद में 12 मिमी और नौगांवा में 5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में राहत आफत में बदल गई। शहर की प्रमुख सड़कें जलभराव के कारण तालाब जैसी नजर आने लगीं।