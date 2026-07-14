अलवर में ACB की कार्रवाई, अरावली विहार थाने का एएसआई 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अरावली विहार थाने में तैनात एएसआई शंकर लाल शर्मा ने कानून की रक्षा करने के बजाय रिश्वतखोरी का रास्ता चुना, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जानकारी के अनुसार एक परिवादी ने एसीबी की अलवर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी।



शिकायत में बताया गया कि उसके बेटे के खिलाफ अरावली विहार थाने में एक मुकदमा दर्ज है। इस मामले के जांच अधिकारी एएसआई शंकर लाल शर्मा थे। आरोपी एएसआई मुकदमे से पीड़ित के बेटे का नाम निकालने, पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट नहीं करने और केस में मदद करने के नाम पर परिवार को लगातार परेशान कर रहा था और बदले में 25,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था।