बिजली विभाग के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, विरोध में एईएन ऑफिस पर धरना

धरने पर बैठे ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि बिजली विभाग और प्रशासन ने उनकी जायज मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को तहसील स्तर पर और बड़ा रूप दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन के आखिर में किसानों ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने साफ किया कि ठोस कार्रवाई होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे।