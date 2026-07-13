Alwar News: वीएलटीडी विवाद पर ट्रक एसोसिएशन का फूटा गुस्सा, नेशनल परमिट बंद होने से चक्काजाम

कमर्शियल वाहनों में वीएलटीडी (Vehicle Location Tracking Device) और पैनिक बटन को लेकर चल रहा विवाद अब बड़ा रूप अख्तियार कर चुका है। इस विवाद के विरोध में पूरे राजस्थान के ट्रांसपोर्टर संगठनों ने चक्काजाम आंदोलन का ऐलान किया है।



इसी कड़ी में सोमवार को अलवर जिला ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक व्यवसायी सड़कों पर उतरे। एसोसिएशन ने पहले से तय रणनीति के तहत ट्रांसपोर्ट नगर में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक विरोध स्वरूप रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ट्रक व्यवसायियों का कहना है कि सरकार की ढीली नीतियों के कारण आज उनका धंधा पूरी तरह चौपट होने की कगार पर पहुंच गया है।