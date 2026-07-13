VIDEO : जयपुर में धमाकों के साथ फटता रहा बिजली ट्रांसफॉर्मर, ‘आधी रात’ मचा हड़कंप

जयपुर के जालूपूरा इलाके में रविवार-सोमवार दरम्यानी आधी रात को उस समय अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब एक बिजली के बड़े ट्रांसफॉर्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि ट्रांसफॉर्मर से लगातार तेज धमाकों की आवाजें आ रही थीं, जिसे देखकर आसपास के लोगों के बीच हड़कंप का माहौल बन गया। इस गंभीर आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलते ही जालूपूरा SHO हवा सिंह तुरंत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय नागरिकों, पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियों ने मिलकर लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। समय रहते की गई इस त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया, जिससे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली।