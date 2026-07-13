Rajasthan Transfer : मंत्री दिलावर नाराज़- तो 8 ‘अफसरों’ का बाड़मेर ट्रांसफर, फिर छिड़ी ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ पर बहस

इस ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई के बाद राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार के इस रुख के खिलाफ अंदरूनी तौर पर सुगबुगाहट तेज कर दी है। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का अनौपचारिक तौर पर कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से केवल एक वीडीओ के हाथ में नहीं होती है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकृत बजट, आवश्यक प्रशासनिक संसाधन और ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की वास्तविक संख्या भी मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। बिना किसी औपचारिक विभागीय जांच या स्पष्टीकरण का मौका दिए केवल एक निरीक्षण के आधार पर 650 किलोमीटर दूर 'पनिशमेंट ट्रांसफर' करने को नियम विरुद्ध बताते हुए संघ के कुछ सदस्यों ने इस आदेश के खिलाफ नाराज़गी जताई है।