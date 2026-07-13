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Rajasthan Transfer : मंत्री दिलावर नाराज़- तो 8 ‘अफसरों’ का बाड़मेर ट्रांसफर, फिर छिड़ी ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ पर बहस

Alwar से Barmer ट्रांसफर हुए 8 ग्राम विकास अधिकारी। मंत्री Madan Dilawar के औचक निरीक्षण के बाद हुई बड़ी कार्रवाई, पनिशमेंट पोस्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस।
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अलवर

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Nakul Devarshi

Jul 13, 2026

Alwar VDO Transfer Barmer Madan Dilawar Action Punishment Posting Controversy

Madan Dilawar - File Pic

राजस्थान में अलवर जिले के 8 ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) का सामूहिक तबादला चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। दरअसल, पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अलवर दौरे के तुरंत बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इन 8 अधिकारियों को सीधे सीमावर्ती जिले बाड़मेर ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री दिलावर ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल सफाई व्यवस्था, नालियों के चोक होने और भारी जलभराव को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद स्वच्छता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के नाम पर इन अधिकारियों पर यह बड़ी गाज गिराई गई है।

इधर, पूर्वी राजस्थान के अलवर से उठाकर सीधे पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र यानी बाड़मेर भेजने के इस सरकारी फैसले को प्रशासनिक गलियारों में Punishment Posting के रूप में देखा जा रहा है। इस आदेश के जारी होते ही एक तरफ जहां पूरे प्रदेश के पंचायती राज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर एक गंभीर बहस छिड़ गई है कि क्या आज के आधुनिक दौर में भी बाड़मेर जैसे विकसित होते जिले को सजा भुगतने का केंद्र माना जाता है।

ये आदेश चर्चा में

मंत्री का औचक निरीक्षण, जमीनी हकीकत पर फूटा गुस्सा

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अलवर जिले के विभिन्न ग्रामीण ब्लॉकों के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के कई ग्राम पंचायतों की गलियों और मुख्य रास्तों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री को गांवों के भीतर कचरे के बड़े-बड़े अंबार, नियमित रूप से सफाई न होना, सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति और नालियों के अवरुद्ध होने से सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ मिला।

ग्रामीण जनता ने भी मंत्री के सामने स्थानीय प्रशासन और ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर शिकायतों की झड़ी लगा दी। जनता की समस्याओं को देखते ही मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर ही मौजूद उच्च अधिकारियों को लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए।

इन 8 अधिकारियों का अलवर से बाड़मेर हुआ तबादला

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-3) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत अलवर जिले के उमरैण, मालाखेड़ा, रेणी और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समितियों में कार्यरत कुल 8 ग्राम विकास अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त कर बाड़मेर भेजा गया है।

VDO अभिषेक तिवाड़ी, कपिल कुमार मीणा, मुकेश कुमार मीणा और मनीष मीणा को तुरंत प्रभाव से पंचायत समिति चौहटन (बाड़मेर) के सुदूर सुदूर सीमावर्ती ब्लॉकों में रिक्त पदों पर तैनात किया गया है।

जबकि VDO जगदीश प्रसाद, सचिन गोयल, सोनू खंडेलवाल और बाबूलाल यादव का स्थानांतरण पंचायत समिति धोरीमन्ना (बाड़मेर) की ग्राम पंचायतों में किया गया है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलवर से बाड़मेर की भौगोलिक दूरी लगभग 600 से 650 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी पर एक साथ 8 अधिकारियों को भेजने का मुख्य मकसद अन्य कर्मचारियों को एक स्पष्ट संदेश देना है कि विकास कार्यों और आम जनता से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एकतरफा कार्रवाई का आरोप

इस ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई के बाद राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार के इस रुख के खिलाफ अंदरूनी तौर पर सुगबुगाहट तेज कर दी है। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का अनौपचारिक तौर पर कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से केवल एक वीडीओ के हाथ में नहीं होती है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकृत बजट, आवश्यक प्रशासनिक संसाधन और ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की वास्तविक संख्या भी मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। बिना किसी औपचारिक विभागीय जांच या स्पष्टीकरण का मौका दिए केवल एक निरीक्षण के आधार पर 650 किलोमीटर दूर 'पनिशमेंट ट्रांसफर' करने को नियम विरुद्ध बताते हुए संघ के कुछ सदस्यों ने इस आदेश के खिलाफ नाराज़गी जताई है।

'क्या बाड़मेर पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए है?'

इस ट्रांसफर ऑर्डर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स और विशेषकर बाड़मेर के निवासियों ने सरकार के इस कदम पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार आज भी बाड़मेर को "काला पानी की सजा" मानती है?

स्थानीय नागरिकों और युवाओं का कहना है कि बाड़मेर अब कोई पिछड़ा हुआ रेगिस्तानी इलाका नहीं रह गया है, बल्कि यह रिफाइनरी, कच्चे तेल के कुओं, मेगा कोयला संयंत्रों और विशाल सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के साथ पूरे राजस्थान का एक मजबूत आर्थिक इंजन बन चुका है। ऐसे में अलवर में लापरवाही बरतने वाले और काम न करने वाले अधिकारियों को बाड़मेर भेजना यहां की स्थानीय जनता और यहां के विकास के साथ पूरी तरह से अन्याय है।

प्रशासनिक सुधार का हवाला, आधिकारिक आदेश जारी

हालांकि, इस पूरे विवाद और सोशल मीडिया की बहस के बीच पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय पूर्णतः "प्रशासनिक सुधार एवं व्यवस्था सुदृढ़ीकरण" के तहत लिया गया है। सरकार का मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के इकबाल को बुलंद रखना और जनता को साफ-सुथरा माहौल प्रदान करना है।

विभाग के अनुसार, सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे चौहटन और धोरीमन्ना में लंबे समय से ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे थे, जिन्हें भरने के लिए इन अधिकारियों को वहां भेजा गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को भी सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।

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Updated on:

13 Jul 2026 02:25 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:25 pm

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