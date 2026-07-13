Alwar: अनुभव प्रमाण पत्र व सत्यापन में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले लिपिक पर दौसा में रिपोर्ट दर्ज

मामले में करौली जिले की नादौती तहसील के रहने वाले उम्मेद सिंह गुर्जर ने 8 मार्च, 2013 को जारी हुए अनुभव प्रमाण पत्र को जिला परिषद दौसा की लिपिक भर्ती 2023 में प्रस्तुत किया। इस अनुभव प्रमाण पत्र पर जिला परिषद अलवर के तत्कालीन सीईओ कमल राम मीणा (वर्तमान में ब्यावर कलक्टर) के फर्जी हस्ताक्षर थे। इस अनुभव प्रमाण पत्र में उम्मेद गुर्जर ने खुद को वर्ष 2009 से 2012 तक बानसूर में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत बताया था। यह अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दौसा सीईओ की ओर से अलवर जिला परिषद सीईओ को 26 जुलाई, 2023 को एक पत्र भेजकर इस अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट मांगी। चौंकाने वाली बात ये है कि जिला परिषद अलवर के लेटरहेड पर तत्कालीन सीईओ कनिष्क कटारिया (वर्तमान में भरतपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त) के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से अगले ही दिन 27 जुलाई, 2023 को फर्जी सत्यापन रिपोर्ट जिला परिषद दौसा भी पहुंच गई। इसके आधार पर उम्मेद गुर्जर को लिपिक पद पर नौकरी मिल गई। यह भी सामने आया कि तत्कालीन सीईओ कमल राम मीणा के वर्ष 2013 के और तत्कालीन सीईओ कनिष्क कटारिया के 2023 के हस्ताक्षर के नीचे एक ही मुहर लगाई गई है।