12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Crime News: खेत में तारबंदी को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, 13 घायल

राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार को खेत की तारबंदी करने को लेकर दो भाइयों के परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच हुए इस संघर्ष में कुल 13 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर जख्मी लोगों को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 12, 2026

alwar malakheda

घायलों का इलाज जारी है (फोटो - पत्रिका)

अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के बड़ा गांव नैथला में रविवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। खेतों की मेड़ पर तारबंदी करने जैसी मामूली सी बात को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठियां और तलवारें निकल आईं। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 13 लोग लहूलुहान हो गए, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया।

5 लोगों की हालत नाजुक 

ग्रामीणों की सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत करवाकर सभी घायलों को तुरंत मालाखेड़ा के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मामूली रूप से घायल लोगों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी, लेकिन 5 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। गंभीर रूप से घायल एक पक्ष की गीता देवी, लाखन सिंह और उषा देवी तथा दूसरे पक्ष के राहुल सिंह और गब्बर सिंह को बेहतर इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

तारबंदी के दौरान किया हमला 

घटना को लेकर एक पक्ष के पीड़ित दिलीप सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह उनके परिवार के लोग अपने हिस्से के खेत में कटीले तारों की बाड़ (तारबंदी) लगा रहे थे। इसी दौरान उनके सगे चाचा लाखन सिंह और उनकी चाची वहां आ गए और तारबंदी करने का विरोध करने लगे। देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। दिलीप का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर दिया।


इस हमले में उनके भाई राहुल सिंह राजपूत के सिर पर, गब्बर सिंह के सिर और पैर पर, रघुनाथ सिंह की पीठ पर और खुद दिलीप के हाथ पर धारदार हथियार से वार किए गए। जब घर की महिलाएं बीच-बचाव करने आईं, तो बदमाशों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, जिससे दिलीप की मां अनार देवी और पत्नी रोहिणी भी गंभीर रूप से चोटिल हो गईं।

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच 

वहीं दूसरी ओर से भी लाठियां चलने के कारण दूसरे पक्ष के लोग घायल हुए हैं। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जानलेवा हमला करने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है।

मालाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि जमीन और मेड़ के विवाद को लेकर यह पुराना झगड़ा था जो रविवार को हिंसक रूप में बदल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

Alwar Crime: पूर्व चेयरमैन के मामा की बेरहमी से हत्या, हाथ-पैर बांधकर उतारा मौत के घाट

ये भी पढ़ें
elderly man murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 02:38 pm

Published on:

12 Jul 2026 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Crime News: खेत में तारबंदी को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, 13 घायल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC Senior Teacher Exam: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, 57 एग्जाम सेंटर बनाए 

rpsc exam
अलवर

Alwar GST Officer Robbery: असिस्टेंट कमिश्नर के घर लूट का खुलासा, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार

alwar crime
अलवर

Alwar: रथयात्रा महोत्सव शुरू; CM भजनलाल शर्मा व वसुंधरा राजे तक लगा चुके हैं यहां अर्जी 

alwar jagannath rath yatra
अलवर

Alwar Cyber Fraud: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 5.84 लाख की ठगी, लिंक भेजकर की ठगी 

Cyber Fraud
अलवर

राजस्थान: छुट्टी पर आने का इंतजार करते रहे, तिरंगे में लिपटकर घर आई जवान की पार्थिव देह; 6 माह की बेटी ने दी मुखाग्नि

soldier Vikram Payla passes away
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.