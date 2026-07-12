Alwar Crime News: खेत में तारबंदी को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, 13 घायल

वहीं दूसरी ओर से भी लाठियां चलने के कारण दूसरे पक्ष के लोग घायल हुए हैं। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जानलेवा हमला करने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है।



मालाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि जमीन और मेड़ के विवाद को लेकर यह पुराना झगड़ा था जो रविवार को हिंसक रूप में बदल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।