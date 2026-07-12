Alwar Cyber Fraud: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 5.84 लाख की ठगी, लिंक भेजकर की ठगी 

जब अनूप ने उस नंबर पर कॉल किया, तो सामने वाले व्यक्ति ने बहुत ही मीठी-मीठी बातों में उसे फंसा लिया। ठग ने दावा किया कि अगर वह उनकी स्कीम में पैसा लगाएगा, तो उसे कुछ ही दिनों में दोगुना-तिगुना मुनाफा होगा। झांसे में आकर पीड़ित ने उनके बताए अनुसार किश्तों में पैसे भेजने शुरू कर दिए। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन देखते ही देखते अनूप ने अलग-अलग किश्तों में कुल 5 लाख 84 हजार 750 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।



जब पीड़ित ने अपने पैसे और उस पर मिला मुनाफा वापस निकालने की कोशिश की, तो ठगों का असली चेहरा सामने आ गया। अनूप ने जब दिए गए मोबाइल नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, तो वह नंबर स्विच ऑफ मिला। इतना ही नहीं, जिस लिंक के जरिए वह पूरी ट्रेडिंग देख रहा था, उसने भी काम करना बंद कर दिया था।