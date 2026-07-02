Alwar: झमाझम बारिश के बाद रूपारेल नदी में आया पानी

बारिश के बाद रूपारेल नदी में आया पानी (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद गुरुवार को भी बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह से ही घने काले बादल छाए और शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते रूपारेल नदी में भी पानी की आवक शुरू हो गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचने लगे। लगातार हुई वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम खुशनुमा हो गया। किसानों ने भी बारिश का स्वागत किया और खरीफ फसलों के लिए इसे लाभदायक बताया।
इस मानसूनी बारिश की सबसे अच्छी खबर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों से आई है। सरिस्का के कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश के चलते रूपारेल नदी में पानी की अच्छी आवक हुई है। नदी में पानी की कलकल बहती धार को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी जुटने लगे हैं। रूपारेल नदी में पानी आने से न केवल अलवर जिले के जलस्तर (वॉटर लेवल) में सुधार होगा, बल्कि आने वाले दिनों में पेयजल और सिंचाई की किल्लत भी दूर होगी।
एक तरफ जहां इस बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ अलवर शहर के निचले इलाकों में नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। बारिश के कारण शहर के कई मुख्य चौराहों और सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव की वजह से दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ जगहों पर गाड़ियां बंद होने से लंबा जाम भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए ताकि जलभराव से मुक्ति मिल सके।
खेती-किसानी के लिहाज से यह बारिश किसी अमृत से कम नहीं है। इस समय खेतों में बाजरा, ज्वार और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई का काम चल रहा है, जिसके लिए पानी की बेहद सख्त जरूरत थी। ग्रामीण इलाकों के किसानों का कहना है कि इस बारिश से फसलों को नया जीवन मिलेगा और पैदावार अच्छी होगी। उधर, मौसम विभाग ने अलवर और आसपास के क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दो-तीन दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है।
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