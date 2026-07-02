Alwar: झमाझम बारिश के बाद रूपारेल नदी में आया पानी

अलवर जिले में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद गुरुवार को भी बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह से ही घने काले बादल छाए और शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते रूपारेल नदी में भी पानी की आवक शुरू हो गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचने लगे। लगातार हुई वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम खुशनुमा हो गया। किसानों ने भी बारिश का स्वागत किया और खरीफ फसलों के लिए इसे लाभदायक बताया।