Alwar Crime News: थानागाजी में लापता युवक का खेत में मिला शव

थानागाजी थाना इलाके के लाहाकाबास गांव में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने आबादी से करीब 400 मीटर दूर एक खेत के पास नाले में एक युवक का शव देखा। मृतक की पहचान लाहाकाबास (वार्ड नंबर 10) के रहने वाले 31 वर्षीय रोशन बलाई पुत्र राम सहाय के रूप में हुई है। रोशन पिछले दो दिनों से घर से लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे।



ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को गांव का ही एक युवक जब अपने खेत की तरफ जा रहा था, तो उसे पास के नाले में कुछ अजीब हलचल दिखाई दी। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। नाले के पास रोशन का शव पड़ा हुआ था और कई आवारा कुत्ते उसे से खींचकर रहे थे। कुत्तों ने शव को कई जगह से क्षत-विक्षत कर दिया था। डरे हुए ग्रामीण ने तुरंत शोर मचाकर गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और मामले की जानकारी थानागाजी थाना पुलिस को दी।