Alwar News: सरस डेयरी के सामने नजर आएंगे नंदी, महिला चिकित्सालय में दिखेगा मां का दुलार

Alwar News: जल्द ही आपको अलवर शहर की सड़कों पर एक बेहद खूबसूरत बदलाव देखने को मिलने वाला है। अलवर नगर निगम शहर के सौंदर्यीकरण को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। अब शहर के प्रमुख चौराहों और रास्तों पर बेकार पड़े कबाड़ (वेस्ट मैटेरियल) से बनी शानदार मूर्तियां नजर आएंगी। इस पहल से न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि लोगों को स्वच्छता का संदेश भी मिलेगा।



नगर निगम इस बार दो बेहद खास जगहों को नया लुक देने की तैयारी में है। पहली प्रतिमा अलवर सरस डेयरी के ठीक सामने लगाई जाएगी, जिसमें डेयरी की थीम को ध्यान में रखा गया है। सूचना केंद्र में तैयार हो रही इस प्रतिमा में नंदी (बैल), दूध की बाल्टी और घड़े को एक साथ बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाया गया है। यह पूरा स्टेच्यू लोहे और अन्य वेस्ट मैटेरियल से तैयार किया गया है, जो अब अपने अंतिम रूप में है।