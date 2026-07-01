Alwar: धमाकों से दहल रहे गांव, पावटा-नांगल चंदेल में पांच साल से चारागाह भूमि पर अवैध खनन का आरोप

अवैध पत्थर खनन के लिए किए जा रहे विस्फोटों से अलवर के टहला क्षेत्र के पावटा और नांगल चंदेल गांव दहल उठे हैं। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जबकि रात-दिन दौड़ते डंपर और ट्रैक्टरों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। खास बात यह है कि पुलिस, वन विभाग और खनन विभाग की चौकियां पास होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होना मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है?

ग्रामीणों ने बताया कि नागल चंदेल की आराजी खसरा संख्या 247 तथा पावटा दामोदर की आराजी खसरा संख्या 127 की चरागाह भूमि पर अवैध खनन जारी है। खनन के कारण ग्राम पंचायत की ओर से पशुओं के लिए बनाए गए जल संग्रहण एनिकट को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है और उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। खनन स्थल के समीप गोशाला के साथ गड़रिया और लोहार समाज के कई परिवार निवास करते हैं। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। हर बार फौरी तौर पर कार्रवाई करके पुलिस और खनन विभाग चुप हो जाते हैं और खनन माफिया फिर से सक्रिय होकर बेरोकटोक खनन करते हैं। शहर के आसपास भी कई जगहों पर इस तरह का खनन रात के वक्त होता है।