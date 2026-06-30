Alwar Crime: अलवर में 1 करोड़ का ‘दुर्लभ कछुआ’ दिखाकर 10 लाख की ठगी, 4 गिरफ्तार

अलवर में वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक करोड़ रुपए कीमत का दुर्लभ कछुआ बताकर करोड़ों रुपए कमाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।



थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी आसीन उर्फ मूंसा, राहुल सैन, महेन्द्र जोगी निवासी बीजवाड़ नरूका तथा नोवताराम बाबरिया निवासी बैराठ को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है।