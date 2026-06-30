दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर पलटा केमिकल से भरा कंटेनर, लगा 8 घंटे लंबा जाम

हाईवे पर लगे जाम से बचने के लिए कई कार और छोटे वाहन चालकों ने शॉर्टकट अपनाने की सोची। वे गाड़ियों को हाईवे से नीचे उतारकर आसपास के कच्चे रास्तों से ले जाने लगे। लेकिन यह तरकीब उन पर ही भारी पड़ गई। इलाका रेतीला होने के कारण कई कारें और छोटे वाहन रेत में बुरी तरह धंस गए। इस मुसीबत के समय कुछ स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों की मजबूरी का जमकर फायदा उठाया।



वहां मौजूद ट्रैक्टर ड्राइवरों ने रेत में फंसी कारों को बाहर खींचने के बदले ₹500 से लेकर ₹700 तक की मनमानी वसूली शुरू कर दी। लोगों के पास पैसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस घटना के बाद अब स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने प्रशासन से मांग की है कि नेशनल हाईवे जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर हादसों के बाद भारी वाहनों को तुरंत हटाने के लिए कोई ठोस और त्वरित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को ऐसे ट्रैफिक जाम और अवैध वसूली का शिकार न होना पड़े।