Alwar: लिपिक भर्ती घोटाले में 10 अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगी चार्जशीट, सरकार ने मांगे प्रस्ताव

जिला परिषद की ओर से वर्ष 2022 में की गई लिपिक भर्ती में हुई गड़बड़ी में अब तक की जांच के आधार पर दोषी पाए गए 10 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट जारी होगी। प्रदेश सरकार ने परिषद को पत्र भेजा है। कहा है कि दोषियों की चार्जशीट के प्रस्ताव भेजे जाएं। इन दोषियों में दो अधिकारी भी शामिल हैं, जो दूसरे जिलों में कार्यरत हैं।

पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह की ओर से अलवर जिला परिषद के सीईओ को पत्र जारी किया गया है। कहा है कि लिपिक भर्ती मामले में अब तक की जांच के आधार पर दोषी मिले लोगों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के प्रस्ताव बिना देरी किए भेजे जाएं। सरकार को गोपनीय व महत्वपूर्ण पत्र सीईओ के पास कुछ कार्मिकों ने पहुंचने ही नहीं दिया। उन्हें दूसरी जगह से जानकारी हुई, तो उन्होंने पत्र निकलवाया। हैरत तो ये है कि इस महत्वपूर्ण पत्र को किसने दबाया या मेल से किसने डिलीट करने की कोशिश की। यह भी जांच का विषय है। इस मामले की भी तफ्तीश शुरू हो गई है।