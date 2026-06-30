30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: लिपिक भर्ती घोटाले में 10 अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगी चार्जशीट, सरकार ने मांगे प्रस्ताव

जिला परिषद की ओर से वर्ष 2022 में की गई लिपिक भर्ती में गड़बड़ी में दोषी 10 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट दी जाएगी। सरकार ने जिला परिषद को पत्र लिखकर चार्जशीट का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Jun 30, 2026

jila parishad

जिला परिषद कार्यालय अलवर

जिला परिषद की ओर से वर्ष 2022 में की गई लिपिक भर्ती में हुई गड़बड़ी में अब तक की जांच के आधार पर दोषी पाए गए 10 अधिकारी-कर्मचारियों को चार्जशीट जारी होगी। प्रदेश सरकार ने परिषद को पत्र भेजा है। कहा है कि दोषियों की चार्जशीट के प्रस्ताव भेजे जाएं। इन दोषियों में दो अधिकारी भी शामिल हैं, जो दूसरे जिलों में कार्यरत हैं।
पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह की ओर से अलवर जिला परिषद के सीईओ को पत्र जारी किया गया है। कहा है कि लिपिक भर्ती मामले में अब तक की जांच के आधार पर दोषी मिले लोगों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के प्रस्ताव बिना देरी किए भेजे जाएं। सरकार को गोपनीय व महत्वपूर्ण पत्र सीईओ के पास कुछ कार्मिकों ने पहुंचने ही नहीं दिया। उन्हें दूसरी जगह से जानकारी हुई, तो उन्होंने पत्र निकलवाया। हैरत तो ये है कि इस महत्वपूर्ण पत्र को किसने दबाया या मेल से किसने डिलीट करने की कोशिश की। यह भी जांच का विषय है। इस मामले की भी तफ्तीश शुरू हो गई है।

व्यक्तिगत सुनवाई नहीं आई काम

इससे पहले भी इन सभी के आरोप पत्र सरकार ने जिला परिषद से मंगवाए थे, लेकिन जिला परिषद में 8 सितंबर, 2025 को इन अधिकारी-कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए बिना कोई कार्रवाई किए केवल उनके जवाब सरकार को भिजवा दिए गए थे, जिससे सरकार आज तक कोई फैसला नहीं ले पाई। इसके 9 महीने बाद अब सरकार ने फिर से जिला परिषद को चार्जशीट के प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा है।

जिला प्रमुख ने भी किया था इन सभी को दोषमुक्त

इस प्रकरण में तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ और तत्कालीन वरिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में सीधे ही जिला प्रमुख ने 19 अगस्त, 2025 को सुनवाई करते हुए उन्हें दोष मुक्त करने का पत्र सरकार को भिजवाया था, लेकिन सरकार ने इस पत्र को भी नहीं माना और वापस 6 अक्टूबर को जिला परिषद को जिला प्रमुख के पत्र पर टिप्पणी सहित भिजवाने के लिए कहा था, जिन अधिकारी-कर्मचारियों के प्रस्ताव मंगवाए गए हैं, वह सरकार की जांच में बर्खास्त लिपिक रूक्मणी नंदन शर्मा, सीमा गुर्जर और कृष्णा शर्मा की नियुक्ति में गड़बड़ी के दोषी पाए गए थे।

Rajasthan: लोगों को बार-बार चक्कर कटवाना तहसीलदार को पड़ा भारी, भजनलाल सरकार ने लिया एक्शन

ये भी पढ़ें
cm bhajan lal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jun 2026 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: लिपिक भर्ती घोटाले में 10 अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगी चार्जशीट, सरकार ने मांगे प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर के शिशु गृह से स्पेशल नीड्स बच्चों को गोद ले रहे विदेशी परिवार, अब अमरीका जाएगी मासूम

alwar news
अलवर

Alwar Crime: अलवर में 1 करोड़ का ‘दुर्लभ कछुआ’ दिखाकर 10 लाख की ठगी, 4 गिरफ्तार

turtle scam
अलवर

Rajasthan: लोगों को बार-बार चक्कर कटवाना तहसीलदार को पड़ा भारी, भजनलाल सरकार ने लिया एक्शन

cm bhajan lal
अलवर

Alwar Protest: सरकार से नाराज लोगों ने ली ‘अर्द्ध समाधि’, नेता प्रतिपक्ष जूली ने निकाला बाहर

alwar bahadarpur
अलवर

Alwar: मालाखेड़ा स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदी महिला, हालत गंभीर

malakhera news
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.