Rajasthan: लोगों को बार-बार चक्कर कटवाना तहसीलदार को पड़ा भारी, भजनलाल सरकार ने लिया एक्शन

इधर, कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने वीसी के माध्यम से सभी एसडीएम व विकास अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाना बाकी है, वह कार्य 15 जुलाई तक पूरा करें। उन्होंने बताया कि अब तक 25 सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। आगे भी कार्रवाई करें। सभी एसडीएम शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के 30 जून तक शेष रहे सभी कार्यों को पूर्ण कराएं।