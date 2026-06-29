Alwar Protest: सरकार से नाराज लोगों का ‘जीवित समाधि’ लेने का प्रयास, नेता प्रतिपक्ष जूली ने निकाला बाहर

इस दौरान टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और तीखे शब्दों में कोसा। जूली ने कहा कि वर्तमान भाजपा राज में प्रदेश की जनता पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी चीजों के लिए तरस रही है और त्रस्त हो चुकी है। भजनलाल सरकार आमजन को राहत देने में हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। जूली ने मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की और कहा कि वे सरकार की इन तमाम नाकामियों और जनविरोधी नीतियों को घर-घर जाकर जनता तक पहुंचाएं।