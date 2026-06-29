भूपेंद्र यादव बोले-सरिस्का के बाघ नहीं होंगे शिफ्ट, विशेषज्ञों की राय बाघों की शिफ्टिंग ही एकमात्र उपाय

अलवर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ किया कि सरिस्का के बाघाें को अन्य बाघ अभयारण्यों में शिफ्ट करने का सरकार का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। यहां इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण और सीमांकन करने के बाद इंट्रीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। साथ ही, टाइगर रिजर्व में आ रहे 24 गांवों को भी शिफ्ट किया जाएगा। इस पर काम जारी है। हालांकि कार्यशाला में हुए शामिल हुए अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना था कि मानव और बाघों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए जहां बाघों की संख्या ज्यादा हैं, वहां से उन्हें कम संख्या वाले अभयारण्याें में शिफ्ट करना ही एकमात्र उपाय है। इस दौरान भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन के लिए रोडमैप, जिसमें आवास पुनर्स्थापन, शिकार आधार सुदृढ़ीकरण, गलियारों के संरक्षण तथा बाघ-विहीन परिदृश्यों की पुनर्बहाली के लिए वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस दौरान भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन का रोडमैप, भारत में बाघ पुनर्स्थापना एवं पुनर्बहाली पर पुस्तिका तथा प्रोजेक्ट चीता वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन किया तथा सरिस्का क्षेत्र की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए दो वाहन सौंपे।