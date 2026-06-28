Forester Exam: अलवर के 53 केंद्रों पर वनपाल भर्ती परीक्षा संपन्न, सघन तलाशी और कड़े नियमों के बीच अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई, जिसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कड़े ड्रेस कोड के कारण परीक्षा हॉल में कई चीजों पर पूरी तरह पाबंदी रही। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आभूषण, जैसे अंगूठी, कान की बाली, नोज पिन, गले की चेन या लॉकेट पहनकर अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली।



यहां तक कि छात्राओं को बालों में साधारण रबर बैंड के अलावा किसी भी तरह के फैंसी क्लेचर या बैंड लगाने की मनाही थी। इसके अलावा परीक्षा हॉल में घड़ी, बेल्ट, धूप का चश्मा और पर्स ले जाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहा।