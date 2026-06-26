Alwar News: करणी माता मंदिर मार्ग के लिए ₹5.74 करोड़ मंजूर, मिलेगी खराब सड़क से मुक्ति

यह मार्ग पिछले साल क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके चलते केवल नवरात्र के दौरान ही भक्तों के लिए इसे खोला गया। इसमें भी चोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया। अब उम्मीद बंधी है कि मार्ग जल्द शुरू होगा और भक्त माता के दर्शनों के लिए जा सकेंगे।



इस बड़ी सौगात पर खुशी जताते हुए वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री व PWD मंत्री दीया कुमारी का दिल से आभार जताया है। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। अलवर के विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है।