Alwar News: नए डीएसपी के पदभार संभालने से ठीक पहले ऑफिस में घुसा 8 फीट लंबा सांप, मचा हड़कंप

स्नेक कैचर जुगनू तांबोली ने बताया कि पकड़ा गया सांप 'रेड स्नेक' प्रजाति का था। जानकारों के अनुसार इसे आम बोलचाल में घोड़ा पछाड़ सांप भी कहा जाता है। सांप की लंबाई करीब 8 फीट थी। स्नेक कैचर जुगनू तांबोली ने बताया कि इसके काटने से इंसानी जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इसके दांत नुकीले होने के कारण यह घाव जरूर कर सकता है।



इसलिए किसी भी सांप को देखकर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। रेस्क्यू करने के बाद टीम सांप को गाड़ी में डालकर पास की लवकुश वाटिका के जंगल में ले गई और वहां सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में आजाद कर दिया।