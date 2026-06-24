Alwar News: अलवर में 5 बड़े कोचिंग संस्थान सील, लखनऊ हादसे के बाद लिया एक्शन 

दरअसल, प्रशासन का साफ कहना है कि वे बच्चों के भविष्य के साथ-साथ उनकी जान की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकते। अलवर के नयाबास, भगत सिंह सर्किल, मालवीय नगर, स्कीम-2, स्कीम-8, मोती नगर और मोती डूंगरी जैसे बेहद भीड़भाड़ वाले इलाकों में संकरी इमारतों और बेसमेंट के अंदर बिना वेंटिलेशन और आपातकालीन निकास के कोचिंग व लाइब्रेरियां चल रही हैं।



अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिन भी संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और यह सीलिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बता दें इससे पहले राजधानी जयपुर में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों को सील कर दिया गया था। इसके बाद अलवर जिला प्रशासन पर भरी दबाव था जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई।