Alwar News: अलवर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, सुंदर सिंह भंडारी समारोह में 19 विभूतियां सम्मानित

कार्यक्रम के संयोजक महावीर उपाध्याय (थानागाजी) ने बताया कि इस प्रदेश स्तरीय समारोह का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना था, जिन्होंने चुपचाप रहकर समाज को बदलने का काम किया है। समारोह के दौरान पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सामाजिक जीवन, संगठन निर्माण और अलग-अलग क्षेत्रों में अपना जीवन समर्पित करने वाले 19 विशिष्ट और अनुभवी व्यक्तियों को मंच पर सम्मानित किया गया।



राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के हाथों सम्मान पाकर इन विभूतियों के चेहरे खिल उठे और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में उपस्थित इन सामाजिक विभूतियों के कार्यों से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया गया।