International Yoga Day: अलवर में योग दिवस पर उमड़ा हुजूम, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी किया योगाभ्यास

International Yoga Day: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलवर का इंदिरा गांधी स्टेडियम सुबह से ही योगमय नजर आया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।



स्टेडियम में योग करने के लिए केवल आमजन और योग प्रेमी ही नहीं पहुंचे, बल्कि भारी संख्या में दिव्यांग भाई-बहनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने एक साथ मिलकर प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभाति और विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। मंत्रियों ने भी आम जनता के बीच जमीन पर बैठकर योग किया और सभी को नियमित योग कर निरोग रहने का संदेश दिया।