ITI Admission: सरकारी और प्राइवेट ITI में एडमिशन आज से शुरू, बिना परीक्षा मेरिट से मिलेगा मौका

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ITI Admission: अगर आप 8वीं, 10वीं या 12वीं पास हैं और जल्द से जल्द नौकरी दिलाने वाला कोई शॉर्ट-टर्म कोर्स करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अलवर जिले सहित राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट ITI संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इस बार एडमिशन के लिए युवाओं को कोई लिखित परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट के आधार पर की जाएगी।
इस एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तय की गई है, यानी 14 साल या उससे अधिक उम्र के सभी योग्य छात्र इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹200 रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों को इसमें छूट देते हुए ₹175 फीस तय की गई है। इसके साथ ही राजकीय ITI में पढ़ने वाली छात्राओं को ट्रेनिंग फीस में विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा।
ITI में इस बार कई ऐसे कोर्सेज (ट्रेड) शामिल हैं जिनकी मार्केट में भारी डिमांड है। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग (AC मैकेनिक), वायरमैन और वेल्डर जैसे टेक्निकल कोर्सेज चुन सकते हैं।
इसके अलावा नॉन-टेक्निकल फील्ड में रुचि रखने वालों के लिए स्टेनोग्राफी (हिंदी व अंग्रेजी), कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) और कॉस्मेटोलॉजी (ब्यूटी कल्चर) जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। जो छात्र दो साल का कोर्स पूरा करेंगे, उन्हें 10वीं और 12वीं के समकक्ष (Equivalent) माना जाएगा।
एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने पूरा टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया है, जो इस प्रकार है। अगर आप भी तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बिना समय गंवाए 16 जुलाई से पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म जरूर भर दें।
ऑनलाइन आवेदन की तारीख: 29 जून से 16 जुलाई तक
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट: 17 जुलाई को जारी होगी
पहली सीट अलॉटमेंट (लिस्ट): 24 जुलाई को आएगी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग: 30 जुलाई तक कॉलेज में जाना होगा
नियमित क्लास की शुरुआत: 10 अगस्त से पढ़ाई शुरू हो जाएगी
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