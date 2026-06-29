ITI Admission: सरकारी और प्राइवेट ITI में एडमिशन आज से शुरू, बिना परीक्षा मेरिट से मिलेगा मौका

इस एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तय की गई है, यानी 14 साल या उससे अधिक उम्र के सभी योग्य छात्र इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹200 रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों को इसमें छूट देते हुए ₹175 फीस तय की गई है। इसके साथ ही राजकीय ITI में पढ़ने वाली छात्राओं को ट्रेनिंग फीस में विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा।