Alwar: अलवर से हरियाणा और कोटपूतली जाना होगा आसान, ₹101 करोड़ से चमकेंगी दो मुख्य सड़कें

इस बड़ी खुशखबरी के बीच एक मायूस करने वाली खबर भी है। राज्य सरकार ने पहले अलवर से बहरोड़ मार्ग को शानदार 'फोरलेन' (Four-lane) बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए ₹482 करोड़ की एक विस्तृत रिपोर्ट (DPR) तैयार कर सरकार को भेजी गई थी।



लेकिन बजट बहुत ज्यादा होने के कारण सरकार ने इस भारी-भरकम प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया। अगर यह फोरलेन बनता तो इलाके की सूरत बदल जाती, लेकिन फिलहाल सरकार भारी-भरकम बजट से पीछे हट गई है और अब केवल पैचवर्क व मरम्मत का काम कराकर ही काम चलाया जाएगा। इसके बावजूद, सड़क ठीक होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी।