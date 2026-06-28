Sariska Tiger Reserve: सरिस्का टाइगर रिजर्व पर बनेगी फिल्म, केंद्रीय मंत्री ने किया ऐलान

Sariska Tiger Reserve: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान के रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध बाघिन 'मछली' की तर्ज पर अब सरिस्का के जंगलों और यहां के बाघों की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय ने देश के जाने-माने वाइल्डलाइफ सिनेमैटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता नल्लामुथु को विशेष रूप से अलवर आमंत्रित किया है।



केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को 'बाघों का पुनर्स्थापन: अवसर व चुनौतियां' विषय पर आयोजित नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की राष्ट्रीय कार्यशाला में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह बेहद खास मूवी अगले दो साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें सरिस्का के हर बदलते मौसम के खूबसूरत दृश्यों के साथ-साथ यहाँ के टाइगर की दिन-रात की पूरी लाइफ स्टोरी दिखाई जाएगी।