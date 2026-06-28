Alwar: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू, 2.75 लाख बच्चों को दी जाएगी ‘दो बूंद जिंदगी की’

अलवर जिले में रविवार से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी बच्चों को सुरक्षित करने के लिए विभाग पूरी तरह अलर्ट है।



अभियान के पहले दिन, यानी आज रविवार को विशेष रूप से बनाए गए केंद्रों पर बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश पहले दिन बूथ पर नहीं आ पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले दो दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें खुद घर-घर जाकर हर छूटे हुए बच्चे को पोलियाे की खुराक सुनिश्चित करेंगी।