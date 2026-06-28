अलवर में रह रही डांसर ज्योति का शव फंदे से लटका मिला, सिर पर चोट के निशान; 12 साल पहले रफीक खान से की थी लव मैरिज

मृतक ज्योति का पति रफीक टैक्सी ड्राइवर है। घटना के दौरान वह किसी काम के सिलसिले में नूंह गया हुआ था। उसके एक 10 साल का बेटा और डेढ़ साल की बेटी है। परिजनों के अनुसार मृतक ज्योति ने शुक्रवार को शाम को खाना बनाने के बाद बच्चों को खिलाया। इसके बाद वह दूसरे कमरे में चली गई। बाद में परिजनों को वह फंदे पर लटकी हुई मिली।