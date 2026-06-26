Neemrana: नीमराना की सिटी सेंटर सोसायटी में तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चियों को मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर

अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 12 साल की समृद्धि शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सुनिधि और एकता का भी इलाज चल रहा है, डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत में अब पहले से कुछ सुधार है। दूसरी ओर, हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़ को देखकर आरोपी चालक बृजेश यादव अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकला।



सूचना मिलते ही नीमराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त स्विफ्ट कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।