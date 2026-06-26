Alwar: पार्क के बाहर टहल रही तीन मासूम बच्चियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही हादसे का कारण मानी जा रही है। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। हादसे के बाद सोसायटी के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्र में कई वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे पहले भी हादसे की आशंका जताई जाती रही है। लोगों ने आवासीय क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर बनाने, गति सीमा का सख्ती से पालन कराने और नियमित पुलिस निगरानी की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घायल बच्चियों के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।