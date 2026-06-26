Alwar: पार्क के बाहर टहल रही तीन मासूम बच्चियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर

हादसे में घायल मासूम। फोटो- पत्रिका
अलवर। जिले के नीमराना की सिटी सेंटर सोसायटी में तेज रफ्तार कार ने पार्क के बाहर टहल रही तीन मासूम बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो सगी बहनों सहित तीनों बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही हादसे का कारण मानी जा रही है। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। हादसे के बाद सोसायटी के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्र में कई वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे पहले भी हादसे की आशंका जताई जाती रही है। लोगों ने आवासीय क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर बनाने, गति सीमा का सख्ती से पालन कराने और नियमित पुलिस निगरानी की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घायल बच्चियों के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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