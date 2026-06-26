Online Challan: जयपुर में CCTV कैमरों से 24 घंटे कट रहा चालान, आधी रात को ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का आया आंकड़ा

Intelligent Traffic Management System: जयपुर शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे सक्रिय हैं जो ओवरस्पीड और रेड लाइट जंप जैसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके तुरंत ऑनलाइन चालान जारी कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि देर रात भी बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।