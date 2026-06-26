26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Online Challan: जयपुर में CCTV कैमरों से 24 घंटे कट रहा चालान, आधी रात को ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का आया आंकड़ा

Online Challan From CCTV Camera: जयपुर शहर की सड़कों पर रात के सन्नाटे में तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने और रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है। ITMS के तहत रात में भी विशेष कैमरों से सख्त निगरानी शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jun 26, 2026

CCTV Camera Cahllan

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Intelligent Traffic Management System: जयपुर शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे सक्रिय हैं जो ओवरस्पीड और रेड लाइट जंप जैसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके तुरंत ऑनलाइन चालान जारी कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि देर रात भी बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

15 स्थानों पर लगाए 47 अत्याधुनिक कैमरे

पुलिस उपायुक्त (यातायात) योगेश गोयल ने बताया कि रात के समय सड़कें अपेक्षाकृत खाली होने के कारण कई वाहन चालक निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाते हैं। इसके अलावा कई लोग रेड लाइट सिग्नल की अनदेखी कर चौराहों को पार कर जाते हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आईटीएमएस के तहत लगाए गए विशेष कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।

जयपुर शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर लगाए गए 47 अत्याधुनिक कैमरे लगातार वाहनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते ही वाहन की जानकारी सिस्टम में दर्ज हो जाती है और संबंधित वाहन मालिक के नाम ऑनलाइन चालान जारी कर दिया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

सामने आए आंकड़े

बीती दो रातों के दौरान कैमरों में दर्ज उल्लंघनों के आंकड़े चौंकाने वाले रहे। ओवरस्पीड के मामलों में सरस पार्लर क्षेत्र में सबसे अधिक 125 चालान जारी किए गए। इसके बाद कॉमर्स कॉलेज क्षेत्र में 52 और नेहरू गार्डन क्षेत्र में 7 चालान काटे गए।

वहीं रेड लाइट सिग्नल जंप करने वालों की संख्या भी काफी अधिक रही। सांगानेरी गेट तिराहे पर सबसे ज्यादा 408 ऑनलाइन चालान जारी हुए। इसके अलावा रामनिवास बाग चौराहे पर 372, पांच बत्ती चौराहे पर 245 और यादगार तिराहे पर 127 चालान बनाए गए। यातायात पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में आईटीएमएस के दायरे का और विस्तार किया जाएगा ताकि शहर के अधिक से अधिक क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों की प्रभावी निगरानी हो सके।

₹1507 करोड़ की लागत से विकसित हो रहे राजस्थान के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर आई अपडेट, 2027 तक पूरा हो सकता है काम

ये भी पढ़ें
Kota-Bundi Greenfield Airport

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jun 2026 07:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Online Challan: जयपुर में CCTV कैमरों से 24 घंटे कट रहा चालान, आधी रात को ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का आया आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: जयपुर में 50MM बारिश, नालों में मिले 1 बच्चे समेत 3 शव, IMD ने दिया 9 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान

Rajasthan Rain
जयपुर

Rajasthan Inflation: अलनीनो के प्रभाव से इस बार मानसून रहेगा कमजोर, राजस्थान में होगी कम बारिश! बढ़ सकती है महंगाई

monsoon weak this year Due El Nino Rajasthan less rain Inflation may increase
जयपुर

Transfer Policy: कई राज्यों में तबादला नीति, लेकिन राजस्थान में अब भी ‘डिजायर सिस्टम’, सीजन आते ही सक्रिय हो जाते दलाल

Demand for transfer policy
जयपुर

राजस्थान में नवगठित 76 नगरपालिकाओं के लिए 684 नए पद स्वीकृत, आउटसोर्सिंग से लगाए जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी

Rajasthan newly formed 76 municipalities 684 posts approved Class IV employees outsourcing
जयपुर

Jaipur VIP Movement Case : मोमोज गर्ल रेशु गुप्ता मामले ने पकड़ा तूल, जूली-शर्मा मिले, गहलोत बोले-बनाया जा रहा दबाव

Jaipur VIP Movement Case Tikaram Jully Sunil Sharma meet momo girl Reshu Gupta Gehlot said
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.