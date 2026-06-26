Rajasthan Weather: जयपुर में 50MM बारिश, नालों में मिले 1 बच्चे समेत 3 शव, IMD ने दिया 9 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान

राजधानी जयपुर में गुरुवार को अलग-अलग क्षेत्रों के नालों से 1 बालक समेत 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुहाना क्षेत्र के केश्यावाला में 11 साल के लापता बालक अजमत का शव घर से करीब 500 मीटर दूर नाले में मिला। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। दूसरी घटना मुहाना के रामपुरा फाटक की है, जहां शिव सागर कॉलोनी निवासी ओमी हरिजन (46) शराब के नशे में नाले के किनारे बैठा था। संतुलन बिगड़ने से वह नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं हसनपुरा स्थित अमानीशाह नाले में नंदपुरी क्षेत्र से बहकर आया एक अज्ञात व्यक्ति का शव जाल में फंसा मिला। पुलिस ने शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में शव पांच से सात दिन पुराना बताया गया है।