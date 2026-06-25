जयपुर में 12 दिन से लापता 11 वर्षीय बालक का शव मिला, परिजनों ने पैंट से की पहचान

Jaipur Missing boy found dead : जयपुर। राजधानी जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र के केश्यावाला गांव में गुरुवार शाम 11 वर्षीय बालक का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बालक पिछले बारह दिनों से लापता था। उसका शव गांव के श्मशान के पास स्थित तलाई के समीप नाले में दो हिस्सों में मिला। घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने नरबलि की आशंका जताई, हालांकि पुलिस ने कहा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।