Muharram Tazia : जयपुर में बारिश से भीगे कई ताजिए, देर रात फिर किया तैयार, जुलूस के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

इस बीच जयपुर में गुरुवार शाम हुई अचानक तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में तैयार ताजियों को नुकसान पहुंचा। अजमेरी गेट और रामगंज के हांडीपुरा इमामबाड़ा में बाहर रखे कई ताजियों के बारिश की चपेट में आने से ताजियादारों की मुश्किलें बढ़ गई। कमेटी सदर मोहम्मद सदीक ने बताया, दिन में मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए ताजियों को सजाकर बाहर रखा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद तुरंत उन्हें इमामबाड़े के अंदर शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक कुछ हिस्से भीग चुके थे, जिन्हें रातभर मेहनत करके ठीक किया गया।