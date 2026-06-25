25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan Farmers : परंपरागत खेती छोड़ अपनाया जैविक तरीका, जानिए राजस्थान के युवा किसान रामकुमार की सफलता की कहानी

Rajasthan Farmers : राजस्थान के युवा किसान रामकुमार की सफलता की कहानी जानिए। जिसने परंपरागत खेती छोड़ जैविक तरीका अपनाया, अब खूब मुनाफा कमा रहा है। इसके लिए उनको वर्ष 2025-26 में सम्मान भी मिला।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 25, 2026

Rajasthan Sri Ganganagar young farmer Ramkumar success story Know

Rajasthan Farmers : राजस्थान के युवा किसान रामकुमार। फोटो पत्रिका

Rajasthan Farmers : पहले खेती में मेहनत ज्यादा और बचत कम होती थी। खाद, दवाइयों और अन्य कृषि आदानों पर खर्च लगातार बढ़ रहा था। तब लगा कि यदि खेती को बचाना है, तो तरीका बदलना होगा। यह कहना है रावला मंडी क्षेत्र के चक-। एएनएम के किसान रामकुमार का। वर्ष 2025-26 के जिला स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित रामकुमार आज जैविक खेती के क्षेत्र में जिले की पहचान बन चुके हैं। वे वर्ष 2019 से जैविक खेती कर रहे हैं और लगातार नए प्रयोगों से खेती को लाभकारी बनाने में जुटे हैं।

27 बीघा में जैविक खेती

श्रीगंगानगर जिले के रामकुमार करीब 27 बीघा भूमि पर जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। उन्होंने 3 बीघा क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती की है, जबकि 2 बीघा में शतावरी लगाने की योजना बनाई रखी है। खरीफ सीजन में मूंग, उड़द, मोठ और ग्वार और रबी सौजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर की खेती करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन भी ले रहे हैं।

उत्तम नस्ल की गायें

रामकुमार ने बताया, जैविक खेती की सफलता का आधार पशुपालन है। मेरे पास गिर और साहिवाल नस्ल की 10 से अधिक गायें हैं। इनसे प्राप्त गोबर-गोमूत्र का उपयोग खेतों में करता हूं। स्वयं ही जीवामृत, पंचगव्य, वर्गीवाश, नीमास्त्र और अग्न्यास्त्र जैसे जैविक घोल तैयार करता हूं। इन उत्पादों से फसलों में रोग कीट नियंत्रण प्रभावी ढंग से होता है। रासायनिक उत्पादों पर निर्भरता कम हो जाती है।

विपणन व्यवस्था बेहतर हो

किसान ने कहा यदि जिले में जैविक उत्पादों के लिए अलग बाजार और बेहतर विपणन व्यवस्था विकसित हो जाए तो किसान जैविक खेती की और आकर्षित होंगे।

विविध खेती को अपनाया

खेत पर स्थापित गोबर गैस संयंत्र, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट और वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाई गई डिग्गी उनकी कृषि प्रणाली को और मजबूत बनाती है। अमरूद, कागजी नींबू, अनार और आंवला जैसे फलों का उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। जैविक उत्पादों की पैकिंग, ब्रांडिंग और विपणन भी स्वयं करते हैं। उनके उत्पाद घड़साना और अनूपगढ़ मंडियों तक पहुंच रहे हैं।

जैविक खेती का उत्कृष्ट उदाहरण हैं रामकुमार

रामकुमार जैविक खेती का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने प्रशिक्षणों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान से खेती, पशुपालन और जैविक उत्पाद निर्माण को मॉडल के रूप में विकसित किया है। कम लागत में बेहतर उत्पादन और मूल्य संवर्धन से अन्य किसानों के लिए प्रेरणा है।
सुदेश कुमार भादू, उप परियोजना निदेशक, श्रीगंगानगर

Ashok Gehlot : अशोक गहलोत का तीखा तंज, जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए किरोड़ी लाल मीणा

ये भी पढ़ें
Rajasthan Ashok Gehlot sharp taunt Kirori Lal Meena has been completely exposed public

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Farmers : परंपरागत खेती छोड़ अपनाया जैविक तरीका, जानिए राजस्थान के युवा किसान रामकुमार की सफलता की कहानी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pre-Monsoon: श्रीगंगानगर में दिखा प्री-मानसून का असर, कई जगह जमकर बरसे बादल, कल 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rain in Sriganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan: मां का साया छिना, ब्लड कैंसर ने घेरा, पाठशाला जाना छूटा मगर पढ़ने का ख्वाब नहीं टूटा

School Student Cancer Battle
श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: सहेली ही निकली मास्टरमाइंड, पति के साथ मिलकर लूटी ज्वेलरी, गोल्ड-लोन लेने गई थी पीड़िता

Rajasthan Crime
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर के मिनी बैंकों में 11 करोड़ से अधिक का घोटाला, किसानों-मजदूरों की गाढ़ी कमाई डूबी, उठे गंभीर सवाल

Sriganganagar Mini Bank Scam
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: फार्मा कंपनी का डीलर बनकर नशे की तस्करी, फिर खुद ही बनाने लगा नकली दवा, पुलिस ने कसा शिकंजा

Fake Pharmaceutical Products
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.