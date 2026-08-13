जिस वीडियो को हरभजन सिंह ने किया था शेयर, उसको लेकर श्रीगंगानगर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

इस मामले से जुड़े प्रेगाबालिक दवा विक्रेताओं की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस अवैध नेटवर्क से जुड़ा पाया जाता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग 'जॉम्बी ड्रग्स' के नाम पर वीडियो बनाकर और वायरल कर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों की भूमिका की गंभीरता से जांच की जा रही है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी।