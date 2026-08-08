श्रीगंगानगर: ₹50 हजार देकर ‘यहोवा की शरण’ में बुलाने का खेल! अनूपगढ़ में धर्मांतरण का खुलासा, पंजाब से जुड़े तार

SriGanganagar Anupgarh Conversion Case: अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर): नई धान मंडी में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार और कथित धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का प्रलोभन देने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चक पांच पी अनूपगढ़ निवासी सुरजीत पुत्र श्यामलाल ने रिपोर्ट में बताया, सात जुलाई को वह अपने मित्र राकेश भांभू से मिलने नई धान मंडी गया था। वहां नई धान मंडी घड़साना निवासी गौरीशंकर ईसाई धर्म की प्रचार सामग्री वितरित कर प्रचार-प्रसार कर रहा था।