नशे में खड़े युवकों की मेडिकल जांच से होगा नया खुलासा, पुलिस बोली-पंजाब नहीं राजस्थान का है हरभजन सिंह का शेयर वीडियो

वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों युवक हेरोइन (चिट्टा) लेने के आदी हैं। दोनों से पूछताछ के साथ उनकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। मेडिकल जांच आने के बाद खुलासा होगा कि क्या युवकों ने नया नशा किया था ? या नशा लेने का तरीका कोई और था ? और नहा कहां से मिला? पुलिस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ कर रही है। उससे वीडियो बनाए जाने के स्थान, समय और उस समय युवकों की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि वीडियो किस परिस्थिति में बनाया गया।