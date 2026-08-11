Sri Ganganagar: स्कूल के वाटर कूलर से करंट लगने पर 9 साल के छात्र की मौत! परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, रखी यह शर्त

वार्ड 23 के रहने वाले भूपेन्द्र मेहरा का बेटा देवांश बाल भारती स्कूल में कक्षा पांचवीं में पढ़ता था। परिजनों के अनुसार, वह पिछले करीब चार महीने से टूर्नामेंट की तैयारी के लिए रोज शाम स्कूल में अभ्यास करने जाता था। सोमवार शाम अभ्यास के दौरान वह पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास गया। आरोप है कि कूलर में करंट प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही देवांश ने पानी पीने की कोशिश की, वह करंट की चपेट में आ गया। हादसे में उसका पैर भी जल गया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।