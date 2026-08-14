CM भजनलाल की बड़ी घोषणा: चूनावढ़ में लगेगा मिल्क चिलिंग प्लांट, अस्पताल भवन का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2022 में शुरू हुआ ‘हर घर तिरंगा अभियान’ अब जनआंदोलन बन चुका है। इस वर्ष का अभियान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने की भावना से भी जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस बताते हुए कहा कि देश के विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया।